RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O ginasta Arthur Zanetti conquistou a medalha de prata na prova das argolas na etapa de Osijek (Croácia), da Copa do Mundo de ginástica artística. Outro brasileiro na competição, Caio Souza, ficou com o bronze.

Zanetti somou 14.533 pontos ao se apresentar nas argolas.

O ginasta Caio Souza ficou com o bronze, resultando em uma dobradinha brasileira no pódio. A medalha de Caio veio após ele atingir 13.933 pontos.

A medalha de ouro ficou com o armênio Artur Avetisyan, que atingiu a melhor nota. Ele obteve 14.666 pontos.

BRASILEIROS EM DESTAQUE

Mais cedo, o Brasil já havia visto seus ginastas triunfarem na Copa do Mundo de ginástica artística. Caio Souza ganhou a medalha de ouro na barra fixa e ficou com a prata no salto. Ontem ele já havia conquistado o bronze nas barras paralelas.

Arthur Nory também foi medalhista. O brasileiro conquistou a prata na prova da barra fixa.

A etapa de Osijek, da Copa do Mundo de ginástica, serve de preparação para o Campeonato Mundial, maior competição da temporada.