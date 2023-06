SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ginasta Caio Souza voltou a se destacar na Copa do Mundo de ginástica artística. O brasileiro faturou o ouro na barra fixa e a prata no salto, na etapa de Osijek, na Croácia. Arthur Nory também subiu ao pódio.

Caio Souza somou 14.300 pontos durante a apresentação na prova da barra fixa e conquistou o ouro.

A prova teve dobradinha brasileira no pódio. Arthur Nory atingiu 14.166 pontos e faturou a medalha de prata.

O croata Tin Srbic ficou com a medalha de bronze.

PRATAMMO SALTO E BRONZE NAS ARGOLAS

Mais cedo, Caio Souza já havia conquistado a medalha de prata no salto. O ginasta obteve 14.683 pontos e subiu ao segundo lugar mais alto do pódio.

O armênio Artur Davtyan e Emil Akhmejanov, do Cazaquistão, completaram o pódio, com as medalhas de ouro e bronze, respectivamente.

Na última prova, Caio ficou com o bronze nas argolas ao fazer 13.933 pontos. O ouro ficou com o armênio Artur Avetisyan (14.666) e a prata com o também brasileiro Arthur Zanetti (14.533).

Neste sábado (11), Caio Souza já havia conquistado a medalha de bronze nas barras paralelas.