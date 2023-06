SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0, neste domingo, no estádio do Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe do técnico Abel Ferreira se mantém como a única invicta na competição.

O jogo começou movimentado. Logo aos 2 minutos o juiz Raphael Claus marcou pênalti para o São Paulo, entendendo que o palmeirense Mayke havia tocado a mão na bola dentro da área. Mas, após ser chamado pelo VAR, o juiz anulou o lance, apontando que a bola acertou a cabeça do palmeirense antes de tocar na mão.

Pouco tempo depois, aos 10 minutos, o Palmeiras abriu o placar. A zaga do São Paulo saiu mal, Gabriel Menino recuperou a bola na entrada da área e bateu cruzado para fazer 1 a 0.

A partir daí o jogo ficou mais tenso, com jogadas mais ríspidas. Em uma delas, o técnico Abel Ferreira recebeu o cartão amarelo após uma discussão com o argentino Carelli, que havia cometido falta em Mayke.

No segundo tempo, o São Paulo voltou melhor, criando chances em busca do gol de empate. Em uma delas, o zagueiro Arboleda acertou uma bola no travessão.

O Palmeiras apostava nos contra-ataques e em um deles conseguiu fazer o segundo. Arboleda saiu jogando mal, perdeu a bola para Breno Lopes, que passou para Endrick bater forte no canto esquerdo, aos 32 minutos.

O São Paulo sentiu o segundo gol e ficou sem forças para tentar diminuir. Além disso, quase viu Endrick marcar mais um, mas o garoto de 16 anos errou o chute. Ainda teve tempo de Pablo Maia ser expulso após falta em Breno Lopes.

Agora o Campeonato Brasileiro para por causa da data Fifa e volta no dia 21 de junho. O São Paulo enfrenta o Athletico-PR, no Morumbi. Já o Palmeiras vai até Salvador enfrentar o Bahia, no mesmo dia.

SÃO PAULO

Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabi Neves (Juan), Pablo Maia, Alisson (Nestor) e Michel Araújo (Rodriguinho); Luciano (David) e Calleri. T.: Dorival Júnior.

PALMEIRAS

Weverton, Mayke, Luan, Naves (Jailson) e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Rios) e Raphael Veiga (Fabinho); Artur, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Endrick). T.: Abel Ferreira.

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 11 de junho de 2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Marcelo Van Gasse (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: David, Rodriguinho e Pablo Maia (São Paulo) e Artur (Palmeiras)

Cartão vermelho: Pablo Maia (São Paulo)