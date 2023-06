SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense marcou uma vez no começo de cada tempo, mas o Goiás buscou duas vezes e conquistou o empate por 2 a 2 neste domingo (11), na 10ª rodada do Brasileiro.

Logo aos dois minutos, Cano encerrou o jejum de sete jogos e abriu o placar para o Fluminense.

O Goiás empatou pouco antes do intervalo em um pênalti conquistado após falha na saída de bola.

Em um 'replay', o Tricolor conseguiu balançar a rede nos primeiros minutos da segunda etapa, desta vez com Lima. E, mais uma vez nos minutos finais, o Goiás empatou.

O Fluminense perde a chance de entrar no G-4 com a igualdade. A equipe tem 17 pontos e está em quinto lugar. Do outro lado, o Goiás segue no Z-4: é o 17º com apenas oito pontos.

GOIÁS

Tadeu; Bruno Santos (Alesson), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Matheusinho), Willian Oliveira (Guilherme Marques), Julián Palacios e Apodi (Edu); Matheus Peixoto. T.: Émerson Ávila.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Nino (David Braz), Manoel e Pirani (Alexandre Jesus); André, Martinelli (Keno) e Lima; Arias, Lelê (John Kennedy) e Cano (Thiago Santos). T.: Fernando Diniz.

Local: Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO)

Dia e hora: 11 de abril, domingo, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Maurício Silva Penna (RS) e Thiaggo Labes (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Willian Oliveira, Zé Ricardo, Guilherme Marques (GOI); Cano, Fábio, David Braz (FLU)

Gols: Cano, aos 2'/1ºT, e Lima, ao 1'/2ºT, para o Fluminense; Matheus Peixoto, aos 45'/1ºT, e Alesson, aos 39'/2ºT, para o Goiás.