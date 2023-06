MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O jeito explosivo do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, mais uma vez chamou atenção na vitória diante do São Paulo neste domingo (11).

Abel levou o 43º cartão amarelo pelo Palmeiras. Além deles, o treinador já foi expulso em oito oportunidades desde que chegou ao time em 2020.

O técnico foi advertido ou expulso em pelo menos 24% das partidas com o Palmeiras. Ele esteve no comando em 212 jogos.

O primeiro amarelo foi na partida entre América-MG e Palmeiras, em 2020. O jogo foi válido pela Copa do Brasil e a equipe de São Paulo venceu por 2 a 0.

A primeira vez em que foi expulso com um vermelho direto foi em 2020 no jogo entre Palmeiras e Ceará. O time alviverde venceu o clube alvinegro por 3 a 0 pela Copa do Brasil.

DUAS PERSONALIDADES

Ele justificou o temperamento explosivo ao responder durante coletiva à imprensa sobre o bate-boca com Calleri.

"Quando as câmeras ligam, eu coloco a máscara. Há imagens que valem mais que mil palavras. Se vocês quiserem saber o que é o Abel profissional, o Abel treinador, é tudo aquilo que vocês viram. Na primeira imagem, com o Calleri na minha frente, aquele sou eu - e na segunda imagem (também). Competir quando o ânimo está ligado e quando o ânimo está desligado. Essas duas imagens, perfeitas, sou eu", disse.