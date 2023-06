Coudet deixa o Galo

O Atlético-MG aparece em quarto, com 18 pontos. O Galo teve chance de se manter na cola dos líderes, mas empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, sábado (10), no Mineirão. Os alvinegros saíram na frente com Paulinho, mas o também atacante Eduardo Sasha igualou, em outro caso de "lei do ex" na rodada. Os paulistas, com 14 pontos, estão em 12º. No domingo, os mineiros anunciaram que Eduardo Coudet não era mais técnico do clube.

Com gols de Matheus Peixoto e Alesson, o Verdão empata em 2 a 2 com o Fluminense, no Estádio Hailé Pinheiro.

Goiás segura o Flu

Em quinto lugar, com 17 pontos, o Fluminense desperdiçou a chance de se aproximar dos líderes ao ficar no 2 a 2 com o Goiás, domingo, na Serrinha, em Goiânia. O Tricolor abriu o placar com Germán Cano (que não marcava havia sete jogos) e o Esmeraldino empatou com o também atacante Matheus Peixoto. Lima recolocou os cariocas na dianteira, mas outro meia, Alesson, evitou a derrota dos goianos, que estão na 17º posição, com oito pontos, abrindo a zona de rebaixamento.

Vasco sob risco

Quem também permanece entre os quatro últimos colocados é o Vasco, que, no domingo, perdeu por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O volante Rômulo e o atacante Wanderson fizeram os gols do Colorado, que está em décimo, com 14 pontos. O Cruzmaltino, que diminuiu com o atacante Rayan, é penúltimo, com seis pontos.

Reação americana

Entre Goiás e Vasco na tabela, aparece o América-MG, em 18º lugar, com oito pontos. Também no domingo (11), o Coelho empatou por 2 a 2 com o Athletico-PR, no Mineirão, após sair perdendo por 2 a 0. O atacante Vitor Roque e o meia Christian deixaram o Furacão em vantagem. O centroavante Wellington Paulista e o zagueiro Danilo Avelar igualaram para o time anfitrião. A equipe paranaense está em sétimo, com 16 pontos.

Corinthians 1 x 1 Cuiabá

Timão não engrena

O Corinthians está fora da zona de rebaixamento, mas sob risco. No sábado, o Timão empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Dourado abriu o marcador com o atacante Deyverson, mas o meia Ruan (recuperado de três cirurgias no joelho e que não atuava há mais de mil dias), salvou os paulistas da derrota em casa. Os alvinegros têm nove pontos, na 16ª posição. Os mato-grossenses somam 12 pontos, em 14º lugar.

Os gols do empate entre Esquadrão e Cabuloso!



???? @canalpremiere pic.twitter.com/EP437fuPaN — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 11, 2023

Ruim para todos

Ainda no sábado, o Bahia recebeu o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, em Salvador. O meia Kayky colocou os anfitriões à frente, mas Wesley e Bruno Rodrigues viraram o placar. Na etapa final, o também atacante Arthur Sales igualou e decretou o 2 a 2. O Esquadrão de Aço está em 15º lugar, com nove pontos. A Raposa tem 14 pontos, em nono.

No único duelo sem gols da rodada, Coritiba e Santos ficaram no zero no Estádio Couto Pereira, sábado, na capital paranaense. O Coxa é o lanterna do Brasileiro, com quatro pontos. O Peixe, com 13 pontos, está na 13ª posição.

Data Fifa

A competição pausa por dez dias e será retomada a partir do próximo dia 21, devido à Data Fifa, período destinado às partidas entre países. A seleção brasileira encara Guiné no próximo sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (Espanha). Três dias depois, o adversário será Senegal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal), às 20h.

