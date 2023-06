SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians goleou o Bahia por 5 a 1 pela última rodada da fase de grupos do Brasileiro Feminino A1.

Os gols do Corinthians foram marcados por Duda Sampaio, Giovanna Campiolo, Tamires, Jheniffer e Vic Albuquerque. Yenny Acuña descontou para o Bahia, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Com a vitória, o Corinthians confirmou a classificação para as quartas de final do Brasileirão Feminino A1 na primeira posição da tabela.

Já o Bahia, que havia subido para a Série A1, foi rebaixado novamente para a Série A2, ocupando a 13ª posição com apenas 13 pontos conquistados.