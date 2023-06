PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Não é fácil carregar a fama de ser 'o novo Messi', mas Juan Manuel Iturbe conviveu com isso quando tinha apenas 18 anos. Na mira do Grêmio, o meia-atacante hoje aos 30 jamais atingiu o nível esperado.

O QUE ACONTECEU

Iturbe nasceu na Argentina, mas tem nacionalidade paraguaia. O começo impressionante no Cerro Porteño em 2011 o fez ser chamado de 'novo Messi' pela imprensa local e também na Europa.

Logo estava no Porto, de Portugal, onde não conseguiu se firmar e iniciou uma carreira oscilante. Foi emprestado primeiro para o River Plate, da Argentina, depois para o Hellas Verona, da Itália.

Na temporada 2014/2015, Iturbe se tornou jogador da Roma, clube pelo qual conseguiu maior constância. Mas logo já foi novamente cedido para Bournemouth, da Inglaterra, Torino, na Itália, e Pumas, do México.

No futebol mexicano ele ainda defendeu o Pachuca antes de ir para o Aris, da Grécia, clube com o qual seu vínculo termina no fim deste mês.

"Iturbe foi o MVP do Aris nos últimos meses. Ele claramente era um jogador de qualidade e um ativo caro para o clube. Claro que não podemos dizer que a performance dele fez a diferença nos dois anos em que esteve na Grécia, confirmando tudo que sempre se esperou em sua carreira. Iturbe, nos dois anos em que esteve em Thessaloniki, não fez grande diferença. Ele tentou, se esforçou, é um jogador que não se esconde do jogo, mas não teve a liderança necessária para se sobressair. Ele foi, com razão, criticado por suas performances, inversamente proporcionais à expectativa", afirmou Kostas Topas, jornalista grego do site Sportal.gr.

ALTOS E BAIXOS

Iturbe sempre foi um jogador habilidoso, mas conviveu com quedas bruscas de rendimento.

Taxado de individualista e sem a intensidade necessária para competir em grandes centros, o jogador perdeu espaço até na seleção do Paraguai, pela qual não atua desde a Copa América de 2019.

"Conheço o Iturbe desde muito pequeno, quando saiu do Cerro Porteño, toda sua passagem pela Europa e pela seleção do Paraguai. A verdade é que teve idas e vindas em sua vida, de valorização. O Brasil, agora, acho que pode ser um bom lugar para ele. Com experiência, jogando na Itália, Grécia, México, Argentina... Tem a questão da adaptação, mas o futebol brasileiro para quem jogou em tantos lugares não deve ser um problema. Tomara que consiga fazer isso", disse Nico Lithitx, jornalista paraguaio da Tigo Sports.

GRÊMIO ESPERA RESPOSTA

O Grêmio fez uma oferta para contratar Iturbe e aguarda a resposta do jogador para finalizar a negociação. Segundo Renato Gaúcho, restam apenas detalhes para consolidar o acordo.

Como jogador livre, ele assinaria com o Tricolor sem custos, apenas o valor envolvido no contrato.

A chegada de uma opção de velocidade para atuar pelos lados é um pedido antigo de Portaluppi.

A investida por Iturbe mostra que o clube está pessimista sobre Michael, do Al Hilal, da Arábia Saudita.