RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A camisa do primeiro gol de Bruno Henrique após dez meses afastado por lesão foi dada de presente para o repórter Bluthiere Lima, da Fla TV, a televisão oficial do Flamengo.

Bruno Henrique presenteou o jornalista ainda no gramado do Maracanã, após a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio.

O motivo do presente foi a idolatria que Bluthiere Lima tem pelo atacante, algo que nunca escondeu.

O repórter entrou na Fla TV em janeiro de 2022 e, na primeira oportunidade de uma reportagem com o jogador, deixou claro para Bruno Henrique sua idolatria por ele acima de qualquer outro jogador do elenco.

Bluthiere Lima chegou a revelar ao atacante que colocará o nome de Bruno Henrique em seu futuro filho.

O jornalista negou uma proposta de R$ 5 mil pela camisa após o jogo e fará um quadro com ela para colocar em sua casa.

REPORTAGEM COMOVEU BRUNO HENRIQUE E AUMENTOU CARINHO

A relação entre fã e ídolo foi se estreitando com a convivência no mesmo local de trabalho, e ganhou um tom especial após Bruno Henrique assistir à reportagem especial feita pela Fla TV, e apresentada por Bluthiere Lima, contando o retorno do jogador aos gramados.

Nela, são exibidas imagens de bastidor nunca reveladas, onde aparece o atacante durante todo o doloroso processo de tratamento, com suas dores, incertezas e dramas.

No início da reportagem, Bluthiere Lima lê uma emocionante carta em primeira pessoa e como torcedor do Flamengo, e também é feita uma entrevista do repórter com Bruno Henrique onde o jogador vai às lágrimas relembrando a grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo, ocorrida no dia 15 de junho de 2022, contra o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique ficou sensibilizado com a matéria e, antes de entregar a camisa a Bluthiere Lima durante entrevista ao próprio, explicou o motivo da ação.

"Inclusive, você [Bluthiere Lima] foi uma pessoa que sempre me deu muita moral, sempre se disse meu fã, me passou força, então hoje eu vou te presentear com a camisa do jogo", disse o atacante ao repórter durante a entrevista à Fla TV.