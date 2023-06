SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que Daniel Alves sofreu uma lesão no joelho, cinco semanas antes da abertura da Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira procura uma unanimidade na lateral-direita. O novo candidato é Vanderson, de 21 anos, que há cinco anos tinha desistido do futebol e hoje é titular do Monaco (França).

Vanderson foi chamado pela primeira vez para a seleção brasileira, que disputará amistosos contra Guiné (17, em Barcelona) e Senegal (20, em Lisboa).

O lateral-direito atuou em 39 das 49 partidas do Monaco na temporada.

Ele foi titular 31 vezes, marcou um gol e deu quatro assistências.

O bom desempenho chamou a atenção do Barcelona. O clube catalão procura um lateral para a próxima temporada, depois de improvisar Ronald Araújo e Koundé, ambos zagueiros, no último ano.

"Comecei no Grêmio, no fim de 2019. Fiz o ano de 2021 e fui vendido ao Monaco. Tenho características ofensivas e tenho melhorado o defensivo desde que cheguei na França, sendo um jogador mais constante. Sobre inspiração, sou apaixonado desde criança pelo Ronaldinho, via vídeos dele mesmo não sendo lateral. Da minha posição, o Maicon é grande inspiração", diz Vanderson.

POSIÇÃO ABERTA

A chance poderia ter vindo antes, mas quando Ramon convocou a seleção para o amistoso contra Marrocos, em março, Vanderson ainda não havia voltado de lesão no joelho, que o afastou entre fevereiro e março.

Além de jogar na lateral, o mato-grossense também teve algumas oportunidades como ponta no Monaco do técnico Philippe Clement.

A seleção brasileira busca uma unanimidade para a lateral-direita há cinco anos, desde a lesão que tirou Daniel Alves da Copa de 2018.

No Mundial da Rússia, Danilo e Fágner foram os convocados. Desde então, além da dupla, passaram pela posição Emerson Royal, Gabriel Menino, Marcinho e Arthur.

Fabinho e Militão também chegaram a ser convocados como laterais; Daniel Alves também foi chamado e inclusive esteve no Qatar-2022, mas como reserva e sem a unanimidade de quatro anos antes.

A crise na posição é tão grande que Danilo, zagueiro na Juventus (ITA), foi chamado como lateral-direito por Ramon e é a opção além de Vanderson.