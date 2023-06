SÃO PAULO, SP, SANTOS, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Se o futuro dependesse apenas dele, o lateral-esquerdo Renan Lodi voltaria ao Athletico-PR. No entanto, o negócio para tirar o brasileiro do Atlético de Madri (ESP) é visto como impossível.

Renan Lodi retornou ao Atletico após passar a temporada emprestado ao Nottingham Forest (Inglaterra), mas está fora dos planos. Os ingleses decidiram não exercer a opção de compra no valor de 30 milhões de euros (R$ 157 milhões)

O lateral tem vontade de voltar ao Brasil, mais especificamente ao Athletico-PR. O jogador se tornou pai no fim de março e gostaria de criar o filho no país.

O Athletico-PR sabe da vontade do lateral, mas vê o negócio como praticamente impossível. O Atleti pagou 20 milhões de euros para tirar o jogador do clube paranaense em 2019.

O estafe do jogador acredita que os espanhóis só abrem negociação por, no mínimo, os mesmos 20 milhões de euros (R$ 105 milhões). Na última temporada, o Nottingham pagou 5 milhões de euros (R$ 26 milhões) apenas pelo empréstimo do lateral.

Aos 25 anos, Renan Lodi ainda tem muito mercado na Europa e vem de temporada como titular na Premier League. No entanto, não existem negociações concretas em curso neste momento.

A tendência é que o lateral siga no continente europeu. Lodi disputou vaga na Copa do Mundo de 2022 até a última convocação, mas Tite optou por Alex Sandro e Alex Telles.