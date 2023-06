SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Croácia está na final da Liga das Nações 2022/23 com brilho de Bruno Petkovic. A seleção croata bateu a Holanda na prorrogação por 4 a 2, em Roterdã, e avançou para a decisão do torneio europeu.

Kramaric, Pasalic, Petkovic e Modric fizeram os gols da vitória. Os dois primeiros tentos viraram o placar parcialmente, aos 8 e aos 28 do segundo tempo, e os demais saíram aos 8 do primeiro tempo extra e aos dez do segundo.

Algoz da seleção brasileira no Qatar, Petkovic decidiu o confronto na prorrogação com um gol e um pênalti sofrido ?ele também teve outro tento anulado. O camisa 17 saiu do banco de reservas para levar a Croácia à final inédita.

Malen e Lang marcaram para os holandeses. A seleção mandante inaugurou o placar com 33 minutos do primeiro tempo e forçou a prorrogação aos 49 do segundo.

A Croácia vai à sua primeira decisão da Liga das Nações e busca estrear a sua galeria de títulos oficiais. A seleção croata bateu na trave no Mundial de 2018, no vice para a França, na vez em que chegou mais perto de conquistar sua primeira taça.

A final será disputada no domingo (18), contra o vencedor de Espanha x Itália, às 15h45 (de Brasília). A definição da segunda semifinal ocorrerá nesta quinta-feira (15), com início às 15h45.

Já a Holanda volta a campo no mesmo dia para a decisão do terceiro lugar, às 10h. A Laranja Mecânica foi vice-campeã na primeira edição do torneio, na temporada 2018/19.

COMO FOI O JOGO

Com ambas as equipes cautelosas, o duelo demorou a esquentar. As duas seleções rodavam a bola na defesa, no centro e na intermediária, alternando momentos de posse, mas criavam pouco no ataque.

A Holanda desequilibrou e inaugurou o placar em seu primeiro chute a gol. O time da casa conseguiu se sobressair na reta final do primeiro tempo, teve paciência e foi para o intervalo em vantagem.

A Croácia reagiu no segundo tempo virou a partida. Os visitantes aproveitaram um vacilo de Gakpo para descontar, de pênalti, e depois pressionaram a saída de bola até marcar o segundo.

O duelo foi para a prorrogação com o empate da Laranja Mecânica no último minuto. A ofensiva dos comandados por Koeman funcionou no limite dos acréscimos e deixou o jogo em aberto.

Petkovic brilhou para decretar a vitória de sua seleção. Autor do gol do empate que culminou na eliminação do Brasil na Copa do Qatar, o camisa 17 foi decisivo em mais um jogo de mata-mata ao marcar o terceiro e sofrer o pênalti que culminou no quarto.