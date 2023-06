SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou nesta quarta-feira (14) uma campanha para incentivar os torcedores a acompanharem a seleção feminina da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia.

Será a segunda edição do projeto Nossa Seleça, sendo a primeira pensada para a seleção feminina. A primeira edição foi para a Copa do Qatar, no fim de 2022.

O objetivo principal é mobilizar o torcedor a acompanhar a campanha verde-amarela e usar a #AcordaPraElas.

Mari Palma, Jessica Ingrede, Leko Bertoldo e Açucena farão parte da campanha, que contará também com concurso online. Quatro dos 11 escolhidos irão para a Austrália acompanhar o Mundial e produzir conteúdo in loco, enquanto os outros sete ficarão no Brasil para participar de ativações locais.

COMO SERÁ O PROCESSO

Entre os dias 15 e 20 de junho, os interessados enviarão um vídeo com a #AcordaPraElas mostrando como acordariam para assistir a um jogo da seleção ou como acordariam alguém. Uma comissão avaliadora selecionará 15 perfis e, daí em diante, o torcedor ajudará a escolher quem quer ver no Nossa Seleça.

A votação ocorrerá entre os dias 22 e 26 de junho. As sete personalidades escolhidas serão anunciadas no dia 27 deste mês.