SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a renovação de contrato com o goleiro Young, de 21 anos. O anúncio depende apenas da assinatura do presidente Julio Casares. O novo vínculo deve valer por três temporadas e o arqueiro pode ganhar rodagem no Paulistão de 2024.

O goleiro chegou a receber sondagens do Brasil e do exterior para deixar o clube de graça. O contrato de Young era válido apenas até agosto deste ano.

O estafe do jogador não chegou a abrir negociações e sempre priorizou a renovação com o São Paulo. O projeto apresentado pelo time tricolor agradou.

Existe a chance de Young começar a ganhar rodagem durante as primeiras rodadas do Paulista de 2024. A possibilidade foi conversada durante o processo de renovação do vínculo.

O clube tricolor vê em Young o futuro goleiro titular da equipe profissional. O projeto é de médio prazo e o contrato atual já tem gatilhos salariais e bonificações por titularidade.

A tendência é que Young se torne o reserva imediato de Rafael a partir da próxima temporada. Jandrei e Felipe Alves têm contrato apenas até o fim deste ano e não devem ficar.