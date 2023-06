PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Entre os cinco maiores artilheiros do Brasil neste ano estão quatro nomes conhecidos e um nem tanto assim. Ao lado de Germán Cano, Hulk, Pedro, Tiquinho Soares e Vagner Love aparece Vinícius Popó. Cria da base do Cruzeiro, ele foi fenômeno na formação, fez mais de cem gols, mas hoje está na Série C.

A lista de maiores artilheiros do Brasil neste ano tem Germán Cano em primeiro com 25 gols, Pedro em segundo com 24 tentos, Hulk em terceiro com 20 marcados, e em seguida vem Love, Tiquinho e Popó empatados com 19.

O 'intruso' na relação é o mais jovem do topo da lista, com 22 anos. Nesta temporada, defendeu o Capivariano na Série A3 do Paulista, pelo qual fez 18 de seus gols, e agora está no Operário-PR, jogando a Série C do Brasileiro, pela qual tem um gol.

A trajetória do jovem atacante começou repleta de expectativa na base do Cruzeiro, pela qual marcou mais de cem gols.

QUEM É VINÍCUIS POPÓ

Natural de São José do Rio Preto, em São Paulo, Popó ganhou apelido inspirado em Acelino Popó Freitas, antiga estrela do boxe. Foi pelo porte físico e a semelhança quando era criança.

A arrancada na base da Raposa foi meteórica, pulando etapas e jogando sempre em equipes acima de sua faixa etária.

Com precisos 127 gols nas equipes de formação, ele estreou no principal sob comando de Mano Menezes, em 2019.

Inscrito até na Libertadores, ele demandava cautela e ainda mostrava necessidade de lapidação. A arrancada rápida demais apressou seu processo de formação, segundo o técnico.

"É bom a gente ter essa dose de calma para ganhar um jogador, quem sabe a curto prazo, porque os jogadores que têm talento nos surpreendem e até queimam etapas. A gente está contente com o que ele está mostrando no dia a dia. As primeiras oportunidades vão aparecer, e aí vai depender exatamente do que ele fizer para ter sequência. É um goleador, um jogador que tem esse faro de gol. Estamos trabalhando outras questões, entre elas as questões físicas, porque é um jogo mais forte, de outro nível, para ele poder ter o bom tempo de reação que tinha na base, agora em um nível de dificuldade maior", disse Mano sobre Popó, em 2019.

MUITOS CLUBES, POUCO SUCESSO

No Cruzeiro foram só oito partidas entre 2019 e 2020. Depois ele foi emprestado para Sport e Goiás.

Com vínculo rescindido na Justiça, ele se desligou da Raposa no ano passado e rodou por Azuriz, Betim e Fortaleza até sua arrancada espantosa no Capivariano.

No Operário-PR desde maio, ele já esteve em campo em seis partidas.