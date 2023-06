SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (15), o meio-campista uruguaio Manuel Ugarte revelou estar de partida para o Paris Saint-Germain.

Ugarte confirmou que será o mais novo reforço do PSG. Ele é a primeira contratação do clube francês para a temporada, e apesar de ainda não ter um anúncio oficial, o atleta foi já aprovado nos exames médicos no início da semana.

O meia, que pertencia ao Sporting, disse ao jornal Record que está indo para um "clube gigante" e lamentou não poder dividir os palcos com Messi -o argentino deixou Paris para acertar com o Inter Miami, dos EUA.

A negociação será concretizada por 60 milhões de euros (R$ 313 milhões), de acordo com o jornal português. Após boa temporada pelo Sporting, Ugarte despertou interesse de outros clubes europeus, entre eles Chelsea e PSG.

"A verdade é que agora estou descansando para depois começar com tudo no PSG. Vou para um clube gigante, ainda não consigo acreditar. É verdade que o Messi vai embora, teria sido incrível jogar com ele, mas são coisas do futebol. Mas estou muito contente", disse o atleta de 22 anos

QUEM É UGARTE?

Natural de Montevidéu, Manuel Ugarte é um meio-campista de 22 anos que iniciou sua carreira no CA Fénix, do Uruguai, em 2016.

Em 2021, o volante se transferiu ao Famalicão, de Portugal, mas ganhou maior projeção quando foi comprado pelo Sporting, no mesmo ano.

Pelo Sporting, Ugarte disputou 85 jogos, marcou 1 gol e deu 3 assistências. Ele também soma 8 partidas pela seleção uruguaia.