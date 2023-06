SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Zlatan Ibrahimovic publicou uma mensagem de despedida dos gramados em suas redes sociais.

O agora ex-atacante Ibrahimovic relembrou de toda sua trajetória no futebol e fez agradecimentos aos clubes em que atuou, através de um post no seu Instagram.

Aos 41 anos, o sueco diz que espera ter deixado um legado no esporte e que tenha formado "novos Zlatans". Seu último clube foi o Milan, da Itália.

Ibra também mencionou seu antigo empresário, hoje falecido, Mino Raiola. O ex-jogador foi agenciado pelo dirigente italiano em quase toda a sua carreira.

Veja a mensagem de Ibrahimovic na íntegra:

"Começou com um sonho. Um sonho que se tornou possível o impossível.

Eu nasci em Malmo. Cresci em Amsterdã. Me tornei mais sábio em Turim. Virei um leão em Barcelona. Fui criado em Milão e ganhei novas perspectivas em Paris. Ganhei ritmo em Manchester e me diverti um pouco em Los Angeles. E finalmente encontrei a paz em minha nova pátria em Milão.

Sou feito por vocês. E o legado que espero deixar são todos os novos Zlatans feitos por mim. Todos aqueles que têm o coração de um leão. Todos aqueles que têm o fogo ardente em seus olhos. Todos aqueles que realmente entendem que o impossível é nada.

Obrigado por tudo. Mino [Raiola], nós conseguimos! A caminhada chegou ao fim. Foi uma jornada maravilhosa. Tenho saudades."

CARREIRA

Depois de iniciar a vida como jogador no Malmo, da Suécia, ele despontou no cenário europeu pelo Ajax. Habilidoso apesar dos 1,95 m de altura, ele foi comprado pela Juventus, mas deixou o clube após o escândalo de manipulação de partidas que rebaixou a Velha Senhora para a Série B, em 2006.

Ibra foi brilhante na Inter de Milão ?tricampeão nacional em sequência. Mas teve no Barcelona uma das frustrações da carreira, até por não se dar bem com o técnico Pep Guardiola. Mesmo assim, o time foi campeão espanhol, da temporada 2009-2010.

Foi então que ele chegou ao Milan pela primeira vez ?inicialmente emprestado, em 2010, e depois adquirido em definitivo, por conta da conquista do Italiano em 2010-2011.

Em 2012, embarcou na aventura no PSG e foi uma das contratações badaladas da fase rica do clube francês. Enfileirou troféus nacionais, sendo quatro da Ligue 1.

Quatro anos depois, saiu rumo ao Manchester United, já em uma fase de declínio físico e técnico na carreira. Em 2018, ao fim do contrato com o United, embarcou para a Major League Soccer, nos Estados Unidos, onde vestiu a camisa do Los Angeles Galaxy.

Em 2020, então, voltou ao Milan para ter o seu último contrato como jogador.