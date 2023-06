SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR anunciou as saídas do diretor Luiz Felipe Scolari (o Felipão), do técnico Paulo Turra e do auxiliar Carlos Pracidelli do clube.

Sobre Felipão, o Athletico-PR disse que foi "comunicado da decisão do profissional" nas últimas horas. Não ficou claro, portanto, se houve um acordo financeiro.

Em relação a Turra e Pracidelli, o clube também não informou o motivo, e sim apenas o desligamento dos dois ?que são parceiros de longa data do ex-técnico.

Felipão é cotado no Atlético-MG, que está sem técnico desde a saída de Eduardo Coudet. A informação veio do "ge" e foi confirmada por PVC, colunista do UOL Esporte.

O pentacampeão havia anunciado aposentadoria do cargo de treinador e, desde o início do ano, atuava apenas na parte administrativa do Athletico-PR.

NOTA OFICIAL

O Athletico Paranaense informa que Luiz Felipe Scolari deixou o cargo de diretor técnico. O clube foi comunicado da decisão do profissional na tarde desta sexta-feira (16).

Além de Felipão, o técnico Paulo Turra e o auxiliar técnico Carlos Pracidelli também não fazem mais parte do quadro de profissionais do Athletico.

O Athletico Paranaense agradece aos profissionais pelos serviços prestados.

