SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - mulher que acusa Conor McGregor de estupro foi filmada com a estrela do UFC em uma mesa minutos depois de ela dizer que a agressão sexual aconteceu. A informação é do site TMZ.

A mulher foi filmada por volta das 12h40 do dia 10 de junho dentro do Kaseya Center em Miami. As imagens foram feitas meia hora após a afirmação de que o lutador a teria atacado no banheiro.

Nas imagens é possível ver McGregor e a mulher aparecendo para trocar palavras enquanto seguravam bebidas. Conor deixa o local pouco tempo depois.

O episódio de violência sexual teria ocorrido após a vitória do Nuggets sobre o Heat por 108 a 95. Antes de cometer o suposto estupro, McGregor participou de uma atração na quadra e nocauteou o mascote do time da casa.

Ao TMZ, o advogado da mulher, Ariel Mitchell, disse que o vídeo mostra que seu cliente e McGregor estavam "visivelmente desajeitadamente interagindo um com o outro".

Vídeo

O vídeo anterior mostrava McGregor e a mulher interagindo no clube durante a noite. O lutador chega a ser visto pegando a mulher pela mão e levando-a a um banheiro.

A mulher alegou que enquanto estava dentro do banheiro Conor a beijou sem seu consentimento. O lutador também teria a forçado a fazer sexo oral e tentou sodomizá-la.

O advogado explica ainda que mulher conseguiu se soltar após acertar McGregor com cotoveladas.

McGregor nega acusação

Representantes do lutador alegaram que as acusações são falsas. O comunicado foi enviado à TMZ.

Eles afirmaram que McGregor "não será intimidado". O ex-campeão do UFC ainda não se pronunciou sobre a acusação nas redes sociais.