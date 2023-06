SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho de David Beckham será jogador do Brentford, do Campeonato Inglês, na próxima temporada.

Romeo Beckham deixou o Inter Miami - clube administrado por seu pai - para assinar com o Brentford. Após jogar por um empréstimo curto de seis meses, o filho do astro inglês assinou contrato definitivo com o clube da Premier League.

Inicialmente, o meia-atacante de 20 anos chega para a equipe sub-23 do Brentford, mas a tendência é que seja integrado à equipe principal aos poucos.

Por outro lado, Romeo perde a chance de atuar ao lado de Lionel Messi. O ídolo argentino é o mais novo reforço do Inter Miami para a próxima temporada.

Ele foi revelado nas categorias de base do próprio Inter Miami, mas teve uma breve passagem na academia de jovens do Arsenal.