ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - Com gols de rivais de Manchester, Portugal venceu a Bósnia por 3 a 0, neste sábado (17), no Estádio da Luz, e segue 100% nas Eliminatórias da Eurocopa.

Bernando Silva, do City, abriu o placar de cavadinha. Bruno Fernandes, do United, fez o segundo e o terceiro, após dar a assistência do primeiro.

Com a vitória, Portugal foi a 9 pontos e lidera com folga o Grupo J. A Bósnia emendou a segunda derrota seguida e estacionou nos três pontos, na quarta colocação.

Portugal tem o melhor ataque, com 13 gols, e a melhor defesa, ainda sem ser vazada. O time de Roberto Martínez vinha de duas vitórias por goleada, mas venceu a Bósnia em ritmo de fim de temporada, com dois gols já na reta final da partida.

PORTUGAL

Diogo Costa; António Silva, Rúben Dias; Danilo Pereira; João Cancelo, João Palhinha (Diogo Jota), Bernardo Silva (Otávio), Bruno Fernandes, Raphael Guerreiro (Semedo); Cristiano Ronaldo e João Félix (Rúben Neves).

T.o: Roberto Martínez.

BÓSNIA

Sehic; Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac (Gazibegovic), Rarisic (Tahirovic); Dedic, Cimirot, Hadziahmetovic (Hamulic); Stevanovic, Pjanic (Prcic), Dzeko (Varesanovic). T.: Faruk Hadzibegic.

Local: Estádio da Luz (Portugal).

Data e hora: 17 de junho (sábado), às 15h45 (de Brasília).

Árbitro: Davide Massa.

Assistentes: Filippo Meli e Stefano Alassio.

VAR: Massimiliano Irrati.

Cartões amarelos: Pijanic e Tahirovic (Bósnia); Danilo Pereira (Portugal).

Gols: Bernardo Silva, aos 43 minutos do primeiro tempo; Bruno Fernandes, aos 31 e aos 47 minutos do segundo tempo.