SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Pepê, atualmente no Porto e com passagem pelo Grêmio, está sendo cobiçado no mercado da bola. PSG e Tottenham querem contar com o jogador. O clube inglês, inclusive, já fez uma primeira proposta por Pepê, mas o valor ainda é distante do que o Porto quer para vendê-lo.

Apesar de ser atacante origem, Pepê teve boas partidas jogando como lateral. João Mário, lateral direito titular do Porto, sofreu uma lesão no joelho em março e Pepê passou a ser utilizado na posição até o fim da temporada ? e foi bem.

Negociação com o Porto não será fácil. O jogador de 26 anos tem contrato com o Porto até 30 de junho de 2027 e sua cláusula de rescisão é de 75 milhões de euros (cerca de R$ 395 milhões na cotação atual).

Na temporada 2022/23, Pepê atuou em 55 jogos, marcou 5 gols e deu 10 assistências.

A informação é do jornal português A Bola.

