MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores Vítor Felipe e Renato conquistaram neste domingo (18) a medalha de bronze na etapa Challenge de Jurmala, na Letônia. A dupla venceu os brasileiros Evandro e Arthur Lanc por 2 sets a 1.

Vítor e Renato perderam a vaga para a final ao serem derrotados pelos australianos Hodges e Schubert: 18/21, 21/19, 12/15.

A final será disputada entre George e André e Hodges e Schubert. O jogo acontece às 12h30 (Brasília).

A etapa faz parte do Circuito Mundial de vôlei de praia e todas as sete duplas brasileiras avançaram haviam avançado para o mata-mata, mas algumas ficaram pelo caminho no sábado (17).