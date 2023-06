SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centroavante Richarlison, do Tottenham (Inglaterra), bateu no peito ao dizer que é o 'homem-gol' da seleção brasileira e afirmou ser o dono da camisa 9. No entanto, o 'Pombo' vem de sua pior temporada na carreira em matéria de gols: apenas três em 35 partidas.

O QUE ACONTECEU

Richarlison teve vários problemas com lesões neste ano. Ele quase ficou fora da Copa do Mundo por lesão, saiu da Copa com outro problema e voltou a sentir novo problema em março, antes do amistoso contra Marrocos.

O Pombo anotou apenas um gol em toda a Premier League, além de dois na Liga dos Campeões. Dos 35 jogos do ano, apenas 17 foram como titular.

Na seleção, porém, a história é diferente e Richarlison é, de forma disparada, o maior artilheiro entre os convocados. O centroavante marcou 20 vezes em 43 partidas. Paquetá é o distante segundo colocado com oito gols. Contra Guiné, no entanto, passou em branco.

Richarlison costuma, de fato, ter bons números na seleção. Na temporada 21/22, ele somou 11 gols pelo Everton em 34 jogos e marcou dez vezes pela seleção em somente 10 partidas. Antes disso, em 20/21, balançou 13 vezes as redes em 40 jogos pelo Everton e anotou nove gols em 19 partidas pela seleção.

O Pombo é um dos maiores interessados no desfecho positivo da negociação entre Brasil e Carlo Ancelotti. Ele foi treinado pelo italiano no Everton e chegou a dizer que 'se sentia um fenômeno' nas mãos do treinador.

O Ancelotti ganhou tudo na Europa. Se ele vier, vai nos ajudar muito. Brigaríamos, com certeza, por todos os títulos. Me ajudou muito no Everton, eu me sentia um fenômeno na mão dele, fazia gol sem parar. Me ajudou muito, virei parceiro e ia para casa no carro dele no fim de todo o jogo, me sentia até filho dele. Se o presidente fechar com ele, vai nos ajudar muito

Richarlison