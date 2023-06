SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ministra do Esporte, Ana Moser, instituiu por meio da Portaria N°34, a criação de um grupo de trabalho para combater o racismo no esporte. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (19).

O 'grupo de trabalho técnico' será coordenado pela Assessoria de Participação Social e Diversidade.

Caberá a ele propor ações, políticas e programas de combate ao racismo e de inclusão da população negra nos esportes.

O grupo também terá que propor estratégias de integração entre as políticas públicas de igualdade racial, esporte e promoção e acesso à justiça.

Outro propósito está em erradicar práticas racistas e promover igualdade racial nos esportes em todos os níveis da sociedade por meio de diálogos no âmbito governamental e com a sociedade.

QUEM PARTICIPARÁ DO GRUPO DE TRABALHO?

Participarão do grupo de trabalho representantes de organizações da sociedade civil [entidades privadas e sem fins lucrativos], de empresas públicas e entidades governamentais.

Esses representantes serão apontados pelo Ministério da Igualdade Racial e Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

A participação no grupo de trabalho será considerada prestação de serviço público relevante. Sendo assim, os membros não receberão nenhum tipo de remuneração.

O grupo tem 45 dias para apresentar à Ana Moser uma proposta com plano de ação que contemple os envolvidos.