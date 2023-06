RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo engatou uma sequência de dez jogos sem perder antes da Data Fifa, o melhor período desde o início da temporada. Mesmo assim, ganhou problemas inesperados para lidar às vésperas da janela de transferências.

RESERVAS FORA

O primeiro a gerar incômodo foi Marinho, afastado dos treinos após indisciplina e que foi reintegrado após uma pequena novela.

O jogador, utilizado e querido por Sampaoli, saiu dos planos da comissão técnica e, inicialmente, vai apenas cumprir contrato. O atacante alegou lesão e se negou a viajar para o Chile, local do jogo contra o Ñublense.

O caso só foi ter uma resolução nesta segunda-feira (19), quase um mês depois do afastamento. O clube acertou a rescisão do contrato e o jogador está a caminho do Fortaleza. Até tudo se concretizar, porém, a relação virou uma novela.

Outro reserva que acabou tomando conta do noticiário foi Arturo Vidal, que se disse decidido a deixar o Brasil ao final da temporada.

O chileno expôs a situação contratual e também se disse insatisfeito com a posição de reserva.

Se uma renovação de contrato já era tratada como difícil, agora as declarações podem até ajudar o Flamengo a decidir liberá-lo antes em caso de proposta.

JANELA NA MIRA

O Flamengo traça como prioridade, agora, fechar com os reforços para o segundo semestre.

Luiz Araújo e o goleiro Rossi já estão acertados. O clube busca avançar nas conversas com os volantes De la Cruz e Allan.

A situação dos jogadores depende dos atuais clubes. De La Cruz tem vínculo com o River Plate, da Argentina, e Allan com o Atlético-MG.

MOMENTO BOM

Apesar disso, a fase, enfim, é positiva. O reflexo disso está na torcida, nas redes oficiais e no dia a dia.

Jorge Sampaoli aproveitou o período da data Fifa para ter mais tempo de trabalho junto ao elenco, algo do qual vinha se queixando desde que chegou ao clube.