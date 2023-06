RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A 777 Partners, empresa que faz a gestão do futebol do Vasco, anunciou, nesta terça-feira (20), a saída de Juan Arciniegas, que era diretor administrativo e chefe da divisão de Esportes, Mídia e Entretenimento. Nicolas Maya, que já fazia parte do grupo, vai ocupar a vaga no Conselho de Administração.

O QUE ACONTECEU

A 777, em nota, disse que Juan deixou a empresa "em busca de outras oportunidades profissionais".

A empresa anunciou que Nicolas Maya se juntará ao Conselho de Administração do Vasco da Gama SAF, com efetivo imediato.

A 777 afirmou que Nicolas "desempenhou um papel ativo em todos os aspectos das operações comerciais do clube, desde a formação do SAF em agosto de 2022".

A empresa diz que o executivo ingressou na 777 Partners "após uma década na McKinsey & Co., e fez parte da equipe principal que lida com a rápida expansão da 777 Football Group".

Juan Arciniegas era visto como braço-direito de Josh Wander, dono da 777.

Ele esteve no Rio de Janeiro neste ano para debater questões envolvendo o interesse do Vasco na gestão do Maracanã.

*

NOTA NA ÍNTEGRA

"A 777 Partners anunciou hoje (20) que Nicolas Maya - um parceiro operacional, com vasta experiência na indústria do futebol - se juntará ao Conselho de Administração do Vasco da Gama SAF, com efetivo imediato.

Nicolas desempenhou um papel ativo em todos os aspectos das operações comerciais do clube, desde a formação do SAF em agosto de 2022, trabalhando em estreita colaboração com o CEO, Luiz Mello, e outros executivos da sociedade, incluindo uma visita pessoal na última semana.

Executivo veterano, Nicolas ingressou no 777 Partners após uma década na McKinsey & Co., e fez parte da equipe principal que lida com a rápida expansão da 777 Football Group, a plataforma multi-clube que mais cresce no mundo. Além disso, faz parte do Conselho do Genoa CFC, na Itália.

Nicolas substitui Juan Arciniegas, que deixou a 777 Partners em busca de outras oportunidades profissionais.

A 777 Partners agradece Juan por suas contribuições e deseja a ele o melhor em seus futuros empreendimentos".