SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, informou nesta terça-feira (20) que falta exatamente um ano para o início da próxima Copa América.

O QUE ACONTECEU

A próxima Copa América terá início em 20 de junho de 2024 e será decidida em 14 de julho. O mandatário da Conmebol divulgou a data através de vídeo em suas redes sociais.

Os Estados Unidos sediarão a Copa América 2024. O país volta a receber o torneio após oito anos, quando recebeu a Copa América Centenário em 2016, vencida pelo Chile.

A Copa América contará com 16 seleções. Além dos 10 países afiliados à Conmebol, seis convidados da Concacaf integrarão o torneio. A prática de convidar equipes de outras confederações é comum: na edição de 2019, os asiáticos Japão e Qatar participaram da competição.

PRIMEIRA COMPETIÇÃO DE ANCELOTTI?

A CBF tem acordo verbal para Carlo Ancelotti ser o novo técnico da seleção brasileira. O italiano só assumiria o cargo em 2024.

Se cumprir todo o contrato com o Real Madrid, Ancelotti não chega a tempo da próxima Copa América. O vínculo vai até 30 de junho de 2024, 10 dias após o início do torneio continental. Entretanto, o Real Madrid não deve entrar em campo após o primeiro dia do mês. A final da Liga dos Campeões, que tradicionalmente fecha a temporada europeia, está marcada para 1º de junho.