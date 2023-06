SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira não conta com os jogadores do Palmeiras convocados nesta data Fifa para o jogo desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília) contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Gómez, que se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta segunda-feira (19), é o único que pode aparecer entre os titulares.

Weverton, Raphael Veiga e Rony foram os palmeirenses convocados para a seleção ?que enfrenta Senegal nesta terça-feira (20), às 16h, em Lisboa, Portugal. Para eles chegarem a Salvador, precisariam pousar em São Paulo e depois pegar um novo voo para a capital baiana, o que deixaria o tempo muito apertado e com eles fora das condições ideais de jogo.

Piquerez também deve ser ausência e dará lugar a Vanderlan. Convocado por Marcelo Bielsa para a seleção do Uruguai, o lateral esquerdo foi cortado do amistoso contra a Nicarágua, na última quarta-feira (14), mas deve ser titular no compromisso contra Cuba, nesta terça, às 20h30, no estádio Centenário.

Gómez pode aparecer entre os titulares. O zagueiro paraguaio é o único selecionável do Palmeiras nesta Data Fifa que já se reapresentou na Academia de Futebol. Ele jogou os 90 minutos na vitória do Paraguai por 2 a 0 contra a Nicarágua, no domingo (18), e, durante o treino desta segunda, ficou na parte interna trabalhando na recuperação muscular. Se estiver recuperado, será titular.

Weverton, Piquerez, Veiga e Rony devem fazer trabalhos de recuperação na capital paulista para estarem à disposição para o jogo contra o Botafogo, no domingo (25), às 16h (de Brasília), pelo Brasileiro. O duelo é considerado importante pela comissão técnica do clube, já que se trata de uma partida entre o líder e o vice-líder da competição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O Palmeiras de Abel Ferreira deve ir a campo com: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez (Naves), Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Luis Guilherme (Bruno Tabata); Artur, Dudu e Endrick (Flaco López).

Do outro lado, o técnico Renato Paiva deve escalar um Bahia com: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly (Acevedo) e Chávez (Daniel); Kayky e Everaldo.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (21)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de liveira (VAR-Fifa/MG)

Transmissão: TV Globo e Premiere