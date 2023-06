SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo volta da pausa da Data Fifa com mais problemas. O técnico Dorival Jr já previa que não teria a volta de nenhum dos lesionados, mas perdeu o uruguaio Michel Araujo e também não deve ter Arboleda, somando 14 desfalques.

O QUE ACONTECEU

Michel Araujo, titular do time, teve constatado um estiramento na panturrilha. O uruguaio se tornou desfalque ao longo da semana após julgamento que decidiu por um jogo de suspensão para o jogador, que reclamou da arbitragem em São Paulo E Corinthians. No entanto, ele deve ficar mais tempo longe dos gramados.

O zagueiro Arboleda não deve retornar a tempo da seleção equatoriana. O defensor tem jogo contra a Costa Rica nesta terça-feira (20 às 21h.

Aos dois novos desfalques, somam-se outros 12: Jandrei, Felipe Alves, Igor Vinicius, Moreira, Orejuela, Welington, Ferraresi, Pablo Maia, Talles Costa, Galoppo, Erison e Alexandre Pato. Ferraresi e Galoppo se recuperam de cirurgia, Erison e Pato aprimoram a parte física, Orejuela e Felipe Alves estão fora dos planos, Pablo Maia está suspenso e os demais fazem transição física.

Para o lugar de Arboleda, Dorival tem Alan Franco e Diego Costa como principais opções. Já para a vaga de Michel Araujo, o comandante tem um leque maior com Nestor, Wellington Rato, Marcos Paulo, David ou e até o jovem Rodriguinho.

Um provável São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Beraldo, Alan Franco (Diego Costa) e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves (Marcos Paulo) e Nestor; Alisson, Luciano e Calleri.

Durante o período, o time tricolor teve dois dias de folga logo após o clássico contra o Palmeiras. Depois disso, trabalhou de quarta-feira a sábado na parte da manhã, com novo descanso no domingo e reapresentação na segunda-feira (19).

Do outro lado, o Athletico-PR tem como desfalques confirmados Erick e Cannobio, ambos suspensos, enquanto Fernandinho e Pablo seguem com dúvida. O técnico interino Wesley Carvalho pode começar a partida com: Bento; Madson, Thiago Heleno (Zé Ivaldo), Pedro Henrique e Fernando; Hugo Moura, Léo Citaddini, Alex Santana e David Terans, Cuello (Willian ou Christian) e Vitor Roque.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: ÀS 19h (de Brasília) desta quarta-feira (21

Árbitro: Savio pereira Sampaio (Fifa/DF)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (Fifa/DF)

Transmissão: SporTV e Premiere