SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Bulgária nesta terça-feira (20) por 3 sets a 0 em seu primeiro jogo da segunda semana da Liga das Nações masculina de vôlei. Jogado na cidade de Orleans, na França, a seleção superou os adversários com parciais de 25/22, 25/17 e 25/15.

A seleção brasileira já venceu quatro dos cinco jogos disputados. Com a vitória, assumiu a quarta colocação na tabela.

Já a Bulgária possui apenas uma vitória nos quatro compromissos que teve até aqui. Assim, a equipe é a décima colocada, com cinco pontos.

Alan Souza e Lucarelli foram os maiores pontuadores do Brasil na partida, com 12 anotados por cada um. Já pelo lado da Bulgária, Aleksandar Nikolov foi quem mais colocou a bola no chão, com 14 pontos marcados, sendo o maior pontuador de todo o jogo.

O Brasil volta à quadra na manhã desta quinta-feira (22). A seleção brasileira vai enfrentar o Japão, atual líder da competição, com 12 pontos.

O JOGO

O primeiro set começou equilibrado, mas logo o Brasil passou na frente do placar. Apesar de ter mantido um bom ritmo, o Brasil ainda viu a Bulgária à frente, com chance do set point, mas Lucarelli chegou decisivo para anotar o ponto que fechou o set da seleção por 25 x 22 na virada.

Embalado pela vitória, o Brasil começou o segundo set com dois pontos de vantagem. A seleção acertou uma boa sequência de saques e ampliou a distância para o adversário, mantendo o ritmo até os pontos finais. A Bulgária até teve chances de virar nos pontos decisivos, mas Alan explorou o bloqueio e fechou para o Brasil em 25 x 17.

O terceiro set começou nos moldes do anterior, com o Brasil abrindo dois pontos de vantagem com Lucarelli. Com o bloqueio funcionando muito bem, rapidamente os brasileiros se instalaram na liderança do placar. Ainda que a Bulgária tentasse se manter na partida e forçar mais um set, a seleção brasileira fechou em 25/15.