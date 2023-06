SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Maicon não é mais atleta do Santos. A rescisão de contrato foi assinada nesta terça-feira (20), no CT Rei Pelé.

O mau momento do defensor influenciou. Maicon, além de viver período de desconfiança nos gramados, teve uma sequência de lesões que o fez demorar para retomar aos gramados.

O Santos não desembolsou nenhuma quantia pela rescisão. Maicon também não recebeu valor algum pelo fim do contrato.

O vínculo dele iria até o final da temporada, mas a direção optou por antecipar. O técnico Odair Hellmann foi consultado e liberou o defensor.

Um provável destino para Maicon é o Vasco. Um clube da Turquia também consultou a situação do zagueiro nos últimos dias.

Sem Maicon, a diretoria do Santos segue em busca de um defensor no mercado. Antes mesmo da confirmação da saída do zagueiro, estava entre as prioridades do Peixe reforçar a zaga.

Maicon chegou ao Santos em 2022 e atuou como titular. Foram 27 jogos. Nesta temporada, porém, teve uma queda de rendimento e lesões, por isso participou de apenas 14.