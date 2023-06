RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (21), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida marcou a estreia de Felipão no comando da equipe mineira.

Guga (contra) fez o gol do Atlético aos 34 minutos do primeiro tempo e Samuel Xavier marcou para o Fluminense aos 45 minutos da primeira etapa.

O empate colocou o Fluminense na 5ª colocação com 18 pontos, mesma pontuação do São Paulo. O Atlético Mineiro foi à 19 pontos e se manteve na 4ª posição.

O time comandado por Fernando Diniz recebe o Bahia, neste sábado (24), no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Por outro lado, o Atlético vai até o Castelão enfrentar o Fortaleza, também no sábado e no mesmo horário do Tricolor Carioca. As duas partidas são válidas pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O jogo começou muito travado. Com duas marcações muito fortes, as equipes não conseguiram criar nos primeiros 15 minutos e a bola acabou ficando muito presa ao meio-campo. O Fluminense teve uma chance com Cano e o Atlético também teve uma com Paulinho, que acertou a trave.

Atlético cresceu após os 15 primeiros minutos. A partida começou a se desenrolar e com uma marcação muito forte na saída de bola do Fluminense, o Galo conseguiu controlar o jogo e levar mais perigo à meta de Fábio, tanto que abriu o placar em um gol contra de Guga.

Após abrir o placar, o Atlético continuou melhor na partida, com mais controle do jogo e deu poucas chances ao Fluminense. No entanto, o Tricolor conseguiu, em um ataque, empatar o confronto na reta final do primeiro tempo com Samuel Xavier.

O segundo tempo começou e o Galo logo dominou o meio-campo, subiu as suas linhas para forçar o erro na saída de bola do Fluminense e concentrou o jogo pelo lado direito, o que deu resultado e exigiu boas defesas de Fábio.

O Fluminense pouco conseguiu criar. Encaixotado pela forte marcação atleticana, o Tricolor chegou poucas vezes ao ataque e Diniz, ao ver o time sem conseguir trocar passes com precisão, mexeu no time.

As alterações de Diniz surtiram efeito. As entradas de Pirani e Martinelli deram mais profundidade à equipe do Fluminense, e o Tricolor conseguiu trocar passes com mais facilidade, o que fez o time começar a rondar a área do Atlético e sair da pressão mineira.

GOLS E DESTAQUES

Quase complicou. Everson saiu jogando errado aos sete minutos do primeiro tempo e o gol ficou aberto, Cano chutou de primeira, mas o goleiro atleticano conseguiu se recuperar no lance.

Levou perigo. Logo na sequência, aos 10 minutos, o Atlético fez boa jogada pela esquerda, Paulinho recebeu, cortou para dentro e finalizou para bela defesa de Fábio.

Defendeu Fábio. Aos 21 minutos, o Atlético armou um ataque rápido com Hulk, que serviu Paulinho dentro da área. O atacante finalizou para a defesa do goleiro tricolor.

Galo saiu na frente. O Atlético abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Arana recebeu na esquerda, cruzou para a área e Guga mandou contra a própria meta.

Mandou por cima. Cinco minutos após abrir o placar, o Atlético foi ao ataque com Hulk, que recebeu a bola, disparou em direção à área e chutou por cima do gol de Fábio.

Golaço tricolor. Após cruzamento na área, a defesa do Galo afastou a bola, mas ela sobrou na entrada da área para Samuel Xavier, que acertou um belo chuta para empatar o jogo aos 45 minutos.

Foi buscar. Logo no início da segunda etapa, aos três minutos, o Atlético saiu em um contra-ataque rápido com Pavón, que finalizou forte da entrada da área para defesa de Fábio.

Pegando tudo. Cano errou na saída de bola na entrada da área, Hyoran roubou e cruzou para Paulinho, que finalizou de letra para linda defesa de Fábio.

Não passada nada. Samuel Xavier cobrou o lateral errado e a bola sobrou dentro da área para Mariano finalizar e exigir mais uma defesa de Fábio.

Levou perigo. Aos 37 minutos da segunda etapa, Pirani recebeu na direita, fez jogada individual, cortou para dentro, finalizou, mas Everson segurou firme,

Ficha técnica

Fluminense 1 x 1 Atlético-MG

Data: 21/06/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Público: 7.788

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro

Cartões amarelos: Hyoran, Guilherme Arana, Battaglia, Hulk (CAM); André (FLU)

Cartões vermelhos: Fernando Diniz

Gols: Guga (contra) (CAM); Samuel Xavier (FLU)

FLUMINENSE

Fábio. Samuel Xavier, Nino, David Braz, Guga (Felipe); André, Lima, Ganso; Lelê (Martinelli), Cano (John Kennedy), Keno (Gabriel Pirani). Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson, Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Edenílson), Hyoran (Igor Gomes); Pavón (Vargas), Hulk, Paulinho (Patrick). Técnico: Felipão