SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, foi encerrado após o lançamento de bombas no gramado, na reta final da partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

A partida foi finalizada aos 44 do segundo tempo, dois minutos após a partida ser paralisada.

O árbitro Leandro Vuaden determinou o término do confronto após torcedores do Santos arremessarem bombas de fumaça e sinalizadores no campo. Os artefatos foram atirados na direção do gol defendido por Cássio, mas nenhum jogador foi atingido.

O Corinthians venceu por 2 a 0 e intensificou a crise no rival. O Santos está há nove jogos sem vencer.

As faixas das torcidas organizadas foram retiradas das arquibancadas depois do episódio. A polícia entrou no gramado para fazer a segurança dos jogadores e das comissões técnicas.

Após o encerramento precoce, jogadores do Santos ficaram dentro do círculo central, rodeados por seguranças da Vila Belmiro. Já os atletas do Corinthians se dirigiram rapidamente ao vestiário.

O técnico Odair Hellman deixou o gramado depois de alguns minutos, escoltado. O técnico sofre pressão para ser demitido.

Na sequência, o elenco santista também foi às pressas para o vestiário. Torcedores voltaram a atirar bombas e outros objetos enquanto os jogadores se retiravam.

O episódio ocorre após quase um ano da agressão que Cássio sofreu de um torcedor, também na Vila. Em 13 de junho de 2022, o goleiro do Corinthians foi alvo de invasores no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.