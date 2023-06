RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tetracampeão no Rio de Janeiro, sendo três vezes em Saquarema, o brasileiro Filipe Toledo, o Filipinho, preocupou os fãs brasileiros no título da etapa de El Salvador, na semana passada, quando participou da final com dores. O surfista, porém, descartou qualquer problema para a etapa do Brasil que começa no próximo dia 23 e vai até 1º de julho.

Filipinho explicou que as dores que sentiu em El Salvador não foram ocasionadas por uma lesão grave, e que já está 100% recuperado para a etapa de Saquarema que se inicia na próxima sexta-feira (23).

"Não tive nem uma lesão de osso, hérnia, nada disso. Foi uma contratura muscular, apenas. Em El Salvador tinha muita onda boa, então voltei a ser um moleque de 15 anos e quis ficar muito tempo dentro d'água surfando todos os dias, passei um pouquinho do ponto, mas estou bem. Cheguei aqui no Rio e procurei me tratar, já dei um treino e estou me sentindo muito bem, tranquilo e 100% preparado para Saquarema", declarou em entrevista coletiva da WSL.

Filipe Toledo é o atual campeão mundial de surfe e está em segundo lugar no ranking da temporada. Em Saquarema, onde é tricampeão, ele se sente em casa.

"Saquarema é um lugar que eu amo muito, me sinto muito confortável. Vou para Saquarema desde quando eu era criança. Vi meu pai competir, vários amigos meus também. É sempre gratificante poder voltar. O respeito que existe entre eu e os locais... Conheço todo mundo, todos me tratam muito bem. Então, é um lugar incrível que amo sempre voltar e me traz boas lembranças", disse.

A entrevista coletiva de Filipe Toledo aconteceu nesta quarta-feira (21) no Rio de Janeiro como evento oficial da World Surf League (WSL). Também estiveram presentes os brasileiros Ítalo Ferreira e Tatiana Weston-Webb.

REI DO RIO

Filipe Toledo foi campeão em Saquarema nos anos de 2018, 2019 e 2022. Além disso, foi campeão da etapa na Barra da Tijuca, em 2015. Por tudo isso, ganhou a alcunha de "Rei do Rio" mesmo sendo natural de Ubatuba (SP), algo que reagiu com bom humor.

"Enquanto ainda não tem uma etapa lá em Ubatuba, a gente vai ganhando onde dá [risos]. Cara, apesar de não ser o meu Estado, represento um país inteiro, então poder fazer essa história no Brasil já é incrível. Sou bem recebido no Rio de Janeiro, em Saquarema e em todos os lugares. Então, só de estar representando o verde e amarelo no pódio, já é incrível", declarou.

Atualmente, Filipe Toledo está na segunda colocação do ranking bem próximo do líder, o americano Griffin Colapinto.