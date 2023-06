RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A World Surf League (WSL) organizou na tarde desta quarta-feira (21), no Rio de Janeiro, uma entrevista coletiva de divulgação da etapa de Saquarema do Mundial de Surfe, que acontecerá entre os dias 23 de junho a 1 de julho.

Saquarema ganhou o apelido de "Maracanã do Surfe" por conta do apoio caloroso e numeroso dos torcedores brasileiros nas etapas do circuito lá realizadas.

Campeão olímpico e mundial, Ítalo Ferreira comparou o apoio dos brasileiros nas areias da cidade da Região dos Lagos (RJ) com os das torcidas de futebol.

"Sem dúvida, a torcida brasileira é especial. Competir no Brasil é fora do normal. É realmente como se você estivesse num campo de futebol. Quando você executa a manobra, consegue ouvir a energia, o grito das pessoas na areia. Isso te motiva, te dá mais energia, te deixa com mais gana de vencer. Provavelmente, este ano a praia vai estar lotada novamente, assim como nos outros anos, mas acho que esse ano até um pouco mais. Então é isso que a gente espera, todo mundo lá apoiando os atletas brasileiros para que seja uma final brasileira", disse.

Outra brasileira presente, Tatiana Weston-Webb arrancou risadas exemplificando como o apoio dos brasileiros é incondicional, ao ponto de vibrar até mesmo nas manobras mais básicas.

"Para mim, a torcida brasileira é a melhor que existe no mundo. Me sinto muito orgulhosa de ter esse apoio. Uso isso como uma vantagem, porque toda vez que você faz meia manobra, a torcida brasileira já está gritando para todo mundo ouvir [risos]. É muito legal porque seus competidores ficam achando que você fez algo demais, e às vezes nem foi nada demais [risos]. Então, isso entra na mente deles [adversários], por isso acho muito legal [risos]", declarou a carismática surfista.

Filipe Toledo ?que é o atual campeão mundial e está em segundo lugar no ranking da temporada- também esteve presente na coletiva. Ele é tricampeão em Saquarema e se sente em casa.

"Saquarema é um lugar que eu amo muito, me sinto muito confortável. Vou para Saquarema desde quando eu era criança. Vi meu pai competir, vários amigos meus também. É sempre gratificante poder voltar. O respeito que existe entre eu e os locais... Conheço todo mundo, todos me tratam muito bem. Então, é um lugar incrível que amo sempre voltar e me traz boas lembranças", disse.