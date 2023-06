SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - James Nnaji, jogador de basquete do Barcelona, foi vítima de insultos racistas antes da final do Campeonato Espanhol contra o Real Madrid.

O QUE ACONTECEU

Torcedores do Real Madrid hostilizaram jogadores do Barcelona na chegada ao WiZink Center. Nesta terça-feira (21), aconteceu o jogo 3 da final da Liga ACB, o primeiro na casa do clube Merengue.

Nnaji, atleta nigeriano, sofreu racismo. O jogador de 18 anos foi o principal alvo das ofensas do grupo de torcedores do Real, que chamou-o de negro durante os xingamentos.

O técnico do Barcelona mencionou Vinícius Jr ao comentar sobre o caso. "Não pode acontecer. Escuto muito sobre Vinícius e agora temos que falar sobre o que aconteceu. Isso precisa parar já, não corresponde aos valores do Real Madrid. A realidade é que devmos estar muito bravos. Não pode acontecer. Não me importa se é um jogador de Real Madrid, Barcelona ou qualquer outro time", disse Sarunas Jasikevicius.

O Barcelona cobrou medidas da ACB (Associação de Clubes de Basquete). O clube lamentou o racismo contra James Nnaji em nota oficial.

O Barcelona conquistou o título espanhol ontem. A equipe bateu o Real Madrid por 93 a 82 e fechou a série em 3 a 0. James Nnaji, jogador jovem que deve figurar no próximo Draft da NBA, contribuiu com 2 pontos e 4 rebotes em 8 minutos na quadra.

NOTA OFICIAL DO BARCELONA

"O FC Barcelona condena totalmente os insultos racistas direcionados a seu jogador de basquete James Nnaji antes do terceiro jogo da série final da Liga Endesa contra o Real Madrid.

Tendo informado os organizadores da competição sobre os eventos, o clube espera uma sólida e exemplar resposta da ACB contra qualquer abuso racista ou verbal contra jogadores".