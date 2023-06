SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, a seleção brasileira sofreu sete gols em três jogos, número que a equipe do ex-técnico Tite levou 26 partidas para computar. A última vez em que o Brasil havia sofrido quatro gols no mesmo jogo havia sido no fatídico 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

O Brasil perdeu para Senegal por 4 a 2 nesta terça-feira (20) e chegou a sete gols sofridos em três jogos com Ramon. Antes disso, havia vencido Guiné por 4 a 1 e perdido para Marrocos por 2 a 1.

A seleção do ex-técnico Tite ficou conhecida logo de início pela solidez defensiva. Tite assumiu em 2016 e demorou 26 partidas para sofrer sete gols ?o que só foi ocorrer na eliminação da Copa do Mundo de 2018 para a Bélgica.

O setor defensivo teve duas mudanças principais em relação à Copa: Alisson não atuou em nenhum dos três jogos, enquanto Thiago Silva não foi convocado. Weverton jogou contra Marrocos e Ederson foi titular nas outras duas partidas. Militão, por sua vez, ficou com a vaga na zaga.

A lateral esquerda também passou por mudanças sem o titular Alex Sandro, mas a posição já havia sido problema na Copa diante de lesões. Alex Sandro jogou duas partidas, Telles uma e Danilo, improvisado, outros dois jogos até a eliminação.

Outras mudanças foram pontuais e por problemas: Marquinhos não atuou contra Marrocos por lesão, enquanto Casemiro não jogou diante de Senegal com dores no joelho. Ibañez e Bruno Guimarães foram os substitutos.

A equipe de Tite chegou a ficar sete partidas sem sofrer um gol sequer: foi durante o ano de 2019, entre amistosos e a Copa América, em que o Brasil acabaria campeão.

*

SEQUÊNCIA DA SELEÇÃO DE TITE SEM SOFRER GOLS

Brasil 2 x 0 Catar

Brasil 7 x 0 Honduras

Brasil 3 x 0 Bolívia - Copa América

Brasil 0 x 0 Venezuela - Copa América

Brasil 5 x 0 Peru - Copa América

Brasil 0 x 0 Paraguai - Copa América

Brasil 2 x 0 Argentina - Copa América

RETROSPECTO DE TITE ANO A ANO

2016

6 jogos (6 vitórias)17 gols marcados, 1 gol sofrido

2017

11 jogos (7 vitórias, 3 empates e 1 derrota)21 gols marcados, 4 gols sofridos

2018

15 jogos (13 vitórias, 1 empate e 1 derrota)29 gols marcados, 3 gols sofridos

2019

16 jogos (8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas)33 gols marcados, 9 gols sofridos

2020

4 jogos (4 vitórias)12 gols marcados, 2 gols sofridos

2021

16 jogos (12 vitórias, 3 empates e 1 derrota)27 gols marcados, 5 gols sofridos

2022

13 jogos (10 vitórias, 2 empates e 1 derrota)35 gols marcados, 6 gols sofridos