SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogaço com emoção até o final, o Japão venceu o Brasil por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 21/25 e 25/18, 25/22 e 16/18), nesta quinta-feira (22), pela Liga das Nações de vôlei masculino, na França.

A seleção brasileira chegou a estar perdendo por 2 sets a zero, mas se recuperou, empatou o jogo, e acabou perdendo no tie-break.

A partida marca a primeira vitória japonesa sobre o Brasil na história do torneio -os nipônicos sequer tinham vencido um set contra a Amarelinha.

Ishikawa, do Japão, foi o grande destaque da partida, com 27 pontos marcados -o maior pontuador do jogo. Alan (20 pontos) e Honorato (16 pontos) foram os melhores do Brasil.

O Japão se manteve na liderança da tabela com 20 pontos, enquanto o Brasil permaneceu em 4º, com 13. Foi o sexto jogo disputado pelas seleções -e o segundo da segunda semana- na fase preliminar da Liga das Nações.

O Brasil volta às quadras no próximo sábado (24), às 11h30 (de Brasília), para enfrentar a seleção da Eslovênia.

COMO FOI O JOGO

O primeiro set foi mais equilibrado, mas os dois sets seguintes foram diferentes. No segundo, o Japão voltou com tudo e deu show. Enquanto o Brasil se recuperou e bateu o time japonês com certa tranquilidade no terceiro. O equilíbrio voltou no quarto set, que contou com uma reação brasileira espetacular, e no tie-break, que sacramentou o grande triunfo japonês.

1º set - Brasil 23 x 25 Japão: o Japão ensaiou uma vitória até maior em cima do Brasil, mas o jogo foi se equilibrando aos poucos. As duas seleções erraram muitos saques, mas os brasileiros se complicaram mais no quesito, e os japoneses aproveitaram essa pequena vantagem.

2º set - Brasil 21 x 25 Japão: aqui, não teve chance para os brasileiros. A seleção nipônica conseguiu explorar os ataques com muita velocidade, enquanto os brasileiros pareciam nervosos e abatidos. Houve um pouco de reação vindo dos substitutos, mas o time de Philippe Blain seguiu em alta e fechou o set com quatro pontos de vantagem.

3º set - Brasil 25 x 18 Japão: o Brasil entrou no jogo e chegou a ficar com parciais de 15 a 11 e 20 a 14 contra o Japão. A seleção sul-americana conseguiu se impor diante dos japoneses - que perderam intensidade após o segundo set. No fim, os brasileiros fecharam em 25/18 e seguraram mais uma série.

4º set - Brasil 25 x 22 Japão: o confronto foi mais equilibrado, com bom início do Brasil e reação rápida do Japão. O jogo chegou a ficar empatado em vários momentos, antes da Amarelinha encaixar bons bloqueios e saques e chegar a quatro pontos de vantagem. Os comandados de Renan Dal Zott tomaram sustos, mas garantiram o tie-break.

Tie-break - Brasil 16 x 18 Japão: assim como nos sets anteriores, seguiu o alto nível da partida, com as equipes disputando ponto a ponto. Ishikawa voltou a se destacar com ataques diagonais, enquanto o Brasil apostou na força de Alan e Judson. Após disputas intensas, os nipônicos garantiram o match point.