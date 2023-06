SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira pode não renovar seu contrato com o Palmeiras e aproveitar para tirar férias do futebol em 2025.

O técnico português deixou no ar uma possível pausa na carreira após o fim do seu contrato com o Palmeiras -em dezembro de 2024.

Abel tranquilizou os torcedores dizendo que ainda tem um ano e meio de contrato no clube, mas afirma que pretende "descansar" depois da sua jornada.

O comandante voltou a rechaçar uma possível saída dos alviverdes por agora. "Vou cumprir meu contrato com o maior respeito ", explicou Abel.

"Quero cumprir meu contrato e depois descansar. Isso que tenho na minha mente. Mas é um dia de cada vez, não quero pensar que ainda falta um ano e meio. Quero desfrutar do dia a dia e do momento. Minha intenção é seguir o meu plano. Se há algo que me prende aqui são os meus atletas e o clube; e cumprir meu contrato com maior respeito, com muita seriedade em todos os jogos e treinos" disse o técnico.

As declarações de Abel foram feitas na coletiva de imprensa após a derrota do Palmeiras para o Bahia, pela Série A do Brasileiro.