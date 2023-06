RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Luís Castro, técnico do Botafogo, está livre para estar à beira do gramado no duelo com o Palmeiras, domingo (25), no Allianz Parque, pelo Brasileiro.

O treinador alvinegro foi julgado na manhã desta quinta-feira (22) no STJD pela expulsão no clássico com o Flamengo.

Luís Castro já cumpriu a suspensão automática e, no tribunal, foi punido com uma advertência.

Ele foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

Na ocasião, ele foi punido após fortes reclamações com a árbitra Edina Alves após a autorização de uma substituição em momento diferente da que o técnico queria.

"Eu pensava que seria feita a substituição do Flamengo, mas, para meu espanto, a substituição que iria ser feita é aquela que eu solicitei para ser adiada. No momento do escanteio, não gostamos de mexer na equipe. Confesso, não reagi da forma como deveria ter reagido, não pelas palavras, mas em termos gestuais", disse o comandante, durante o julgamento.

O lateral-direito Rafael, também expulso no clássico, foi julgado e a punição convertida em advertência.

O jogador foi denunciado no artigo 254, que fala em "atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada".