RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de estar praticamente fechado com o Fluminense, o atacante Clayson acertou com o Cuiabá.

O QUE ACONTECEU

Clayson assina com o Cuiabá até dezembro de 2025. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

Ele estava em tratativas avançadas com o Fluminense, mas a repercussão nas redes sociais fez o clube recuar. Desta forma, o jogador acabou retornando ao ex-clube.

O atacante era um pedido do técnico Fernando Diniz.

A torcida promoveu uma campanha contra a negociação por conta de uma acusação contra o jogador de 2021 por agressão a uma mulher.

Ele foi inocentado em 2022 e o processo arquivado por falta de provas.

O vazamento da negociação gerou um desconforto interno. Uma parte da diretoria acreditava que o caso estava encerrado, enquanto a outra afirmava que não valia a pena o desgaste.

O estafe do atleta diz que não recebeu qualquer aviso do Flu sobre a desistência. O clube parou de responder na segunda-feira e o atleta seguiu em frente com a proposta do Cuiabá.

Ele também chegou a ser oferecido e conversar com outros clubes brasileiros.

Clayson, vale lembrar, teve o contrato de empréstimo rescindido com o próprio Cuiabá depois da acusação.

O jogador de 28 anos estava em fim de contrato com o V-Varen Nagasaki, da Segunda Divisão do Japão.

O CASO

O UOL apurou que o processo foi arquivado, com a declaração de absolvição ao Clayson.

De acordo com a sentença, o jogador foi considerado inocente por falta de provas que comprovassem o suposto crime.

Na época, a nota divulgada pelo Cuiabá afirmava que o atacante confirmou a participação no caso e isentou o meio-campista Rafael Gava. O nome dele também constava no Boletim de Ocorrência.

Dias depois, o atleta se pronunciou e disse que as investigações concluíram que ele não teve participação no ato.

Segundo a PM, uma mulher de 22 anos contou no Boletim de Ocorrência que estava em um motel com três homens e duas mulheres e em determinado momento, Clayson teria quebrado uma garrafa e a agrediu.

Logo depois, ela pegou um carro de transporte por aplicativo e foi para um hotel, onde tentou suicídio, cortando o próprio pescoço com o caco de uma garrafa e ingerindo comprimidos para depressão. Ela foi internada no Hospital Municipal de Cuiabá.

Em janeiro de 2022, o Bahia anunciou a rescisão com o jogador, que se transferiu para o Al Faisaly, da Arábia Saudita.