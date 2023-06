SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio contou com um gol de Suárez e venceu o América MG de virada por 3 a 1, na Arena, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Danilo Avelar deixou o Coelho à frente no placar, aos 24 minutos do primeiro tempo.

Bitello, em frango de Cavichioli, Villasanti e Suárez viraram para o time da casa. Os tentos saíram aos 39 da etapa inicial, aos 15 e aos 23 do segundo tempo.

O zagueiro Éder foi expulso no primeiro tempo, quando o América vencia por 1 a 0. Ele levou dois amarelos e deixou a equipe mineira em desvantagem numérica antes do intervalo.

O Tricolor gaúcho pulou para a terceira colocação, com 20 pontos. A equipe voltou a vencer no torneio e saltou provisoriamente quatro posições na tabela.

Já o Coelho segue em 18º, estacionado na zona do rebaixamento, com nove. Os comandados por Vágner Mancini perderam o embalo na reação e voltaram a perder após dois jogos.

O Grêmio volta a campo no domingo (25) para enfrentar o Coritiba, também na Arena, às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. O Coelho recebe o Inter no mesmo dia, às 18h30.

O JOGO

O time da casa pressionou e quase saiu na frente com o camisa 9. A equipe de Renato Portaluppi começou sendo surpreendida pelos visitantes, mas logo passou a se impor em campo e viu Suárez acertar a trave.

Só que o placar foi inaugurado pelo América, que também já havia carimbado o poste. O Coelho, armado para o contra-ataque e explorando a bola parada, esfriou os ânimos do adversário quando os mandantes pareciam mais próximos de marcar.

Precisando reagir, o Tricolor gaúcho se viu em vantagem numérica e empatou com um frango antes do intervalo. O Grêmio encontrava dificuldade para furar a defesa do América, mas teve o auxílio do goleiro adversário para deixar tudo igual.

A virada veio após blitz na segunda etapa e teve gol do artilheiro uruguaio. O time da casa seguiu encurralando os mineiros, marcou o segundo na insistência, ampliou e ainda criou chances para transformar em goleada.

Suárez jogou por 82 minutos e balançou a rede pela primeira vez após ter colocado o futuro em dúvida. O jogador de 36 anos comunicou o clube nesta semana de que pode antecipar sua aposentadoria devido a uma artrose no joelho direito, mas atuou por 82 minutos e fez um gol.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Leila Moreira da Cruz

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Gols: Danilo Avelar, aos 24min do 1º tempo; Bitello, aos 39min do 1º tempo; Villasanti, aos 15min do 2º tempo; e Suárez, aos 23min do 2º tempo

Cartões amarelos: Éder e Mateus Henrique

Cartão vermelho: Éder

GRÊMIO

Brenno; João Pedro (Natã), G. Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Mila (Vina), Villasanti e Cristaldo (Nathan Fernandes); Bitello, Luis Suárez (André Henrique) e Cuiabano (Nathan). T.: Renato Gaúcho

AMÉRICA-MG

Cavichioli; Marcinho (Mateus Henrique), Maidana, Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho, Breno (Alê) e Martínez; Everaldo (Wanderson) e Aloísio (Renato Marques). T.: Vagner Mancini