SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo sofreu, mas venceu o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal, no Mato Grosso, nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tiquinho Soares marcou, de pênalti, o gol da vitória do Glorioso aos 14 minutos do segundo tempo.

Com a vitória fora de casa, o Botafogo chegou aos 27 pontos e continua na liderança do Campeonato Brasileiro por, pelo menos, mais uma rodada. Por outro lado, o Cuiabá é o 16º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento.

Líder do Brasileirão, o Botafogo agora se prepara para enfrentar o Palmeiras neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em um confronto direto pela liderança. Já o Cuiabá vai até o Rio de Janeiro para encarar o Vasco na segunda-feira, às 21h (de Brasília).

O JOGO

A partida começou com muita intensidade. As duas equipes iniciaram o jogo atacando pelos lados do campo com muita velocidade. O Cuiabá acabou levando uma leve vantagem nessa estratégia e criou duas boas chances de gol nos primeiros 15 minutos.

O Botafogo encontrou muitas dificuldades para entrar na área do Cuiabá. O Glorioso não conseguia envolver a defesa bem armada do Dourado, que formava uma linha de cinco e, por sua vez, escapava com velocidade pelas laterais para contra-atacar.

Apesar do empate sem gols, o Cuiabá foi melhor no primeiro tempo. O Dourado deu poucos espaços para o Botafogo e conseguiu levar perigo ao gol de Perri impondo velocidade pelos lados do campo, mas acabou pecando na finalizações.

O segundo tempo começou igual terminou o primeiro. O Botafogo encontrou dificuldades para furar o bloqueio do Cuiabá, mas equilibrou o jogo com as entradas de Segovia e Luis Henrique e conseguiu um pênalti. O Glorioso não desperdiçou a chance e abriu o placar.

O Botafogo melhorou no segundo tempo e o time ficou mais compacto. Após o gol, a equipe carioca conseguiu controlar mais as investidas do Cuiabá, que continuou tentando pressionar o Glorioso e até conseguiu finalizar, mas acabou pecando na precisão.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Público: 13.981

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos, Alex Ang Ribeiro

Cartões amarelos: Victor Sá, Hugo (BOT); Matheus Alexandre (CUI)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Tiquinho Soares (BOT);

CUIABÁ

Walter, Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon, Rikelme; Raniele (Ronald), Denilson (Ceppelini), Fernando Sobral (Filipe Augusto); Jonathan Cafu (Quagliata), Isidro Pitta, Wellington Silva (Iury Castilho). T.: António Oliveira

BOTAFOGO

Lucas Perri, Rafael, Adryelson (Philipe Sampaio), Victor Cuesta, Hugo; Danilo Barbosa (Gustavo Sauer), Marlon Freitas, Tchê Tchê; Júnior Santos (Matías Segovia), Tiquinho Soares (Matheus Nascimento), Victor Sá (Luis Hnerique). T.: Luís Castro