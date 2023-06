SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Vasco para o Goiás, em jogo ocorrido nesta quinta-feira (22) em São Januário e válido pelo Campeonato Brasileiro, gerou um princípio de tumulto no estádio do Rio de Janeiro.

Alguns torcedores atiraram sinalizadores no gramado. A ação ocorreu assim que a partida acabou em 1 a 0 para os visitantes.

Houve tentativa de invasão, mas os autores da iniciativa não conseguiram acessar o campo.

Parte do elenco do Vasco precisou pular placas de publicidade para chegar ao túnel de acesso aos vestiários, localizado na região da confusão.

A derrota deixou a equipe carioca na penúltima posição do Brasileirão. O time soma apenas seis pontos e está à frente apenas do América-MG.