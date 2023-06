SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás venceu o Vasco por 1 a 0, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (22).

O único gol da partida foi marcado por Morelli, aos 28 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Goiás somou 11 pontos e está a um de sair da zona de rebaixamento, mas segue em 17º.

Já o Vasco permanece com apenas 6 pontos, na penúltima posição, tendo com dois à frente do lanterna Coritiba.

Na próxima rodada, o Goiás visita o Red Bull Bragantino no domingo (25), enquanto o Vasco recebe o Cuiabá na segunda (26).

O JOGO

O Vasco iniciou a partida pressionando e povoando a área adversária. A equipe até mandou uma bola na trave com Marlon.

Ambas as equipes tiveram gols anulados. O Cruzmaltino chegou a abrir o placar com Andrey, mas o VAR revisou o lance e pegou posição irregular do jogador, e o Goiás também teve um tanto anulado pelo árbitro de vídeo antes do intervalo.

O Vasco perdeu intensidade na segunda etapa, sofreu um gol e viu a torcida vaiar. A equipe de Barbieri abusou dos erros e deixou Morelli com espaço para finalizar e marcar o único gol da partida.