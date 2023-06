SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bragantino deu show, interrompeu uma sequência de dez jogos de invencibilidade do Flamengo e atropelou os cariocas com muita tranquilidade por 4 a 0, em jogo ocorrido nesta quinta-feira (22) no interior de São Paulo e válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A goleada deixou o time de Pedro Caixinha com 17 pontos e na 9ª posição da tabela. A equipe de Jorge Sampaoli, por outro lado, perdeu a chance de chegar à vice-liderança e estacionou na 4ª posição com 19 pontos.

Flamengo e Bragantino voltam a jogar no domingo pelo torneio nacional. Os cariocas encaram o Santos fora de casa, enquanto os paulistas recebem o Goiás.

O JOGO

A 1ª etapa foi de domínio total dos mandantes, que foram para o intervalo com uma vantagem de apenas um gol no placar graças ao goleiro Matheus Cunha, que brilhou e evitou o pior para o Flamengo em ao menos duas oportunidades.

No 2° tempo, Mosquera fez dois e, auxiliado por Alerrandro, transformou a vitória em goleada com uma atuação de gala diante de um apático adversário, que se viu absolutamente envolvido até o apito final.

GOLS E DESTAQUES

Bragantino elétrico e Matheus Cunha atento. O jogo começou agitado e com total controle dos mandantes, que usaram e abusaram da velocidade para atormentar a zaga adversária. Sasha foi o primeiro e levar perigo em batida de fora da área, mas parou em Matheus Cunha. Jadsom e Mosquera também ameaçaram o goleiro, que mostrou reflexo e fez novas defesas.

Flamengo passa 30 minutos sem chutar. Apática, a equipe de Sampaoli não conseguiu causar qualquer perigo ao gol paulista nos primeiros 30 minutos de partida. A primeira chance real saiu aos 33 minutos em contra-ataque: Gerson recebeu de Cebolinha e cruzou para Pedro, que finalizou de primeira e errou, por muito, o alvo de Lucão.

Defesaça gera gol dos donos da casa. De tanto martelar a meta rival, o veloz time de Pedro Caixinha acabou premiado antes do intervalo. Juninho Capixaba calibrou a mira e obrigou Matheus Cunha a espalmar de maneira espetacular - na cobrança de escanteio, Eduardo Santos apareceu por trás dos marcadores, cabeceou firme e, desta vez, viu o goleiro flamenguista ser superado: 1 a 0.

Pulgar entra, mas Mosquera inferniza e aumenta. Sampaoli tentou preencher o seu meio de campo colocando Pulgar no lugar de Éverton Ribeiro para o 2° tempo. O cenário, no entanto, não se alterou, e o Bragantino continuou amassando os visitantes. O resultado, desta vez, foi imediato: Mosquera recebeu na entrada da área, deixou Thiago Maia na saudade e fuzilou a meta adversária antes de esquentar o Nabi Abi Chedid: 2 a 0.

Resposta com Arrascaeta. O Flamengo assustou, de fato, o gol do Bragantino aos dez minutos. Wesley recebeu na ponta direita e tocou na direção de Pedro, que deixou a bola passar para Arrascaeta. O uruguaio chutou com categoria, mas a bola tocou na trave de Lucão antes de sair das quatro linhas.

Alerrandro entra, não perdoa e irrita Sampaoli. O camisa 9 dos mandantes substituiu Sasha e demorou pouco para balançar as redes. Com faro de artilheiro, ele pegou rebote em cabeçada de Evangelista que carimbou a trave e, aos 30 minutos, tirou qualquer chance de reação flamenguista, revoltando Sampaoli: 3 a 0.

Mosquera, inspirado, define goleada. O chocolate bragantino amargou de vez a atuação flamenguista cinco minutos depois, quando Mosquera aproveitou bobeada de Wesley, fez fila e finalizou com potência ao gol de Matheus Cunha, que não conseguiu evitar o 4 a 0.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols: Eduardo Santos (BGT), aos 40 min do 1° tempo; Mosquera (BGT), aos 3 min e aos 35 min do 2° tempo; Alerrandro (BGT), aos 30 min do 2° tempo

BRAGANTINO

Lucão; Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Jadsom (Aderlan), Matheus Fernandes, Lucas Evangelista (Gustavinho) e Eric Ramires (Praxedes); Mosquera, Vitinho (Sorriso) e Eduardo Sasha (Alerrandro). T.: Pedro Caixinha

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro (Erick Pulgar) e Arrascaeta (Victor Hugo); Everton Cebolinha (André) e Pedro (Bruno Henrique). T.: Jorge Sampaoli