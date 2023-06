RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - José Perdiz, presidente do STJD, acatou o pedido da Procuradoria do órgão e determinou que os jogos em São Januário vão acontecer com portões fechados por 30 dias.

A decisão vale imediatamente e também proíbe a entrada da torcida do Vasco em jogos em que for visitante.

?A referida decisão se pauta na ordem Jurídica Desportiva, proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que os fatos ocorridos na partida em questão são inaceitáveis perante a sociedade e ao Futebol Brasileiro", disse Perdiz, no despacho.

"Toda e qualquer manifestação com uso de violência será devidamente repreendida e sancionada por este Tribunal", acrescentou.

O Cruz-Maltino é alvo da denúncia devido à confusão generalizada que aconteceu após a derrota para o Goiás, ontem (22).

Torcedores jogaram sinalizadores no gramado e houve tentativa de invasão, mas os autores da iniciativa não conseguiram acessar o campo.

Um grupo conseguiu acessar o estacionamento de São Januário e depredou alguns carros.

A confusão se estendeu para o lado de fora, onde houve confronto de torcedores com a polícia.

O duelo aumentou ainda mais a crise no clube, que está afundado na zona de rebaixamento do Brasileiro.

O STJD determinou, ontem (22), a suspensão temporária da torcida do Santos nos jogos do clube, tanto na Vila Belmiro quanto em partidas como visitante. A decisão vale por 30 dias.

No clássico com o Corinthians, na quarta-feira, também houve desordem e objetos arremessados no gramado.