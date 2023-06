SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann foi ao CT Rei Pelé se despediu do elenco do Santos na manhã desta sexta-feira (23).

Demitido na última quinta (22), Odair esteve no CT e se reuniu com os jogadores e demais membros da comissão no gramado.

Odair Hellmann agradeceu pelo período de seis meses no Santos e desejou sorte para a sequência da temporada.

A atividade foi comandada pelo auxiliar Claudiomiro, membro da comissão técnica permanente. O coordenador de esportes Falcão só observou à distância.

A movimentação foi leve, sem separação de time titular e reserva. A definição da equipe ocorrerá neste sábado, véspera do jogo contra o Flamengo no domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Paulo Turra, novo técnico do Santos, é esperado para o treino deste sábado. O clube tenta inscrevê-lo a tempo da estreia no domingo (25).