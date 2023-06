RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Maurício Barbieri não é mais técnico do Vasco. O anúncio da demissão foi feito nesta sexta-feira (23), após a derrota para o Goiás, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe chegou a dez jogos consecutivos sem vitória. William Batista, treinador do sub-20, assume a equipe profissional de forma interina.

O QUE ACONTECEU

Barbieri não resistiu após 10 jogos sem vitória e seis derrotas seguidas, e deixa o clube após pouco mais de seis meses.

O Vasco está na penúltima colocação do Brasileiro e a pressão sobre diretoria e comissão técnica vinha aumentando.

Além de Barbieri, deixam o clube o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo.

Nas últimas semanas, houve protestos da torcida contra o CEO Luiz Mello, o diretor esportivo Paulo Bracks, Abel Braga e Maurício Barbieri.

Membros de torcidas organizadas chegaram a entrar no CT para cobrar os jogadores e a comissão técnica. Houve também a simulação de um enforcamento do CEO.

O clube associativo, que detém 30% das ações da SAF, também vinha cobrando satisfações à 777.

A temporada do time cruzmaltino, até aqui, está bem abaixo do esperado. O time não chegou à final do Carioca e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil para o ABC.

A equipe tem apenas uma vitória no Brasileiro, com seis pontos em 11 jogos.

Na atual temporada, o Vasco tem 26 jogos, com nove vitórias, seis empates e 11 derrotas.

NOTA DO VASCO

"O Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Maurício Barbieri.

Além de Barbieri, deixam o clube o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de suas trajetórias.

Com suporte do diretor técnico Abel Braga, o técnico William Batista, atual treinador do Sub-20 cruzmaltino, assume a equipe profissional de forma interina".